Aereo Air India caduto resti del velivolo ed edifici bruciati ad Ahmedabad

Tragedia aerea ad Ahmedabad: un volo Air India si schianta pochi minuti dopo il decollo, lasciando dietro di sé un quadro di devastazione tra resti del velivolo e edifici bruciati. Tra le oltre 240 persone a bordo, un sopravvissuto emerge come un raggio di speranza in questa notte di dolore. La comunità internazionale rimane in attesa di aggiornamenti, mentre si cercano risposte a una delle più gravi tragedie aerea degli ultimi anni.

Ci sarebbe un sopravvissuto tra le oltre 240 persone a bordo dell’ aereo di linea della compagnia Air India diretto all’aeroporto londinese di Gatwick, precipitato pochi minuti dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Il velivolo si è schiantato in una zona residenziale. Possibili vittime anche a terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo Air India caduto, resti del velivolo ed edifici bruciati ad Ahmedabad

