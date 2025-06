Adriatic Sound scalo chiuso sei giorni | Non era mai capitato in precedenza

Un evento straordinario che ha lasciato tutti senza parole: Adriatic Sound Festival, il rinomato festival di musica house e techno, sta per infiammare le serate di questa settimana. Tuttavia, l’imprevisto della chiusura dell’aeroporto di Scalo per sei giorni ha rappresentato una sfida unica, coinvolgendo anche il temporaneo trasferimento delle attività di emergenza. Ecco come la città sta affrontando questa eccezionale situazione per garantire il successo dell’evento.

Sei giorni di chiusura dell’aeroporto, con la sospensione dei voli e delle attivitĂ aeronautiche e il temporaneo trasferimento dell’elisoccorso nel campo di volo dell’area sportiva Montesi di Sant’Orso. "Quest’ultimo – fanno sapere gli organizzatori – in accordo con il 118 ". Per consentire lo svolgimento di Adriatic Sound Festival, l’evento internazionale di musica house e techno, in programma domani e sabato dalle 14.30 alle 2.30 di notte, Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha disposto la chiusura dell’aeroporto fanese da mezzanotte di martedì 10 giugno alle 24 di domenica 15 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adriatic Sound, scalo chiuso sei giorni: "Non era mai capitato in precedenza"

