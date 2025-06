Adriano Panatta sicuro | Sinner e Alcaraz giocheranno quasi tutte le finali Forse solo Musetti può batterli

Nel mondo del tennis italiano, l’attenzione è tutta rivolta a Sinner e Alcaraz, destinati a dominare le finali dei prossimi Slam. Adriano Panatta, leggenda del nostro sport, non ha dubbi: questi due talenti sono i futuri re del circuito, con Musetti che potrebbe emergere come outsider. La sfida tra questi campioni promette spettacolo e grandi emozioni, e il loro percorso potrebbe scrivere pagine indelebili della storia tennistica italiana.

Il pensiero della finale maschile del Roland Garros è ancora ben presente nel mondo del tennis italiano, con Jannik Sinner che è arrivato ad un solo punto da un’impresa che era riuscito a realizzare per ultimo Adriano Panatta. L’ex campione, in un’intervista a Tuttosport, ha proprio parlato dell’epico duello a Parigi tra il numero uno del mondo e Carlos Alcaraz e non ha pochi dubbi su chi vincerà i prossimi Slam: “Alcaraz e Sinner sono due passi avanti rispetto agli altri. Dovremo abituarci a vederli in quasi tutte le finali. Non vedo chi possa batterli” Il campione del Roland Garros 1976 si sbilancia su chi potrebbe essere un rivale di Sinner e Alcaraz: “L’unico che ha una possibilità di battere Sinner e Alcaraz è forse Lorenzo Musetti, perché è il più talentuoso degli altri e potrebbe essere quello che ha la possibilità di insidiarli. 🔗 Leggi su Oasport.it