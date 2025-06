Adriano Grassi scomparso mentre andava a pescare | trovato morto tra Rogno e Costa Volpino

La scomparsa di Adriano Grassi, appassionato pescatore di 72 anni residente a Bollate, si è conclusa in modo tragico. Dopo aver lasciato casa martedì mattina, le sue tracce si sono perse fino al ritrovamento senza vita tra Rogno e Costa Volpino, vicino alla cava Africa. Un'altra triste storia che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza e l'attenzione nelle attività all'aperto.

È finita nel peggiore dei modi la scomparsa di Adriano Grassi, 72 anni, residente a Bollate. L'uomo, uscito martedì mattina per una battuta di pesca, è stato trovato morto giovedì 12 giugno in un'area isolata tra Rogno e Costa Volpino, nei pressi della cava Africa. Da martedì non si avevano più notizie. La moglie, non vedendolo rientrare, aveva dato l'allarme. I filmati delle telecamere di Piangaiano avevano mostrato l'auto – una Opel Crossland – diretta verso Lovere. Mercoledì pomeriggio il mezzo era stato rintracciato nei pressi del centro sportivo di Rogno. Le ricerche si erano subito concentrate nella zona: impegnati i vigili del fuoco di Lovere, Darfo e Bergamo, il Soccorso alpino, la Protezione civile e un elicottero.