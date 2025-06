Adriano Grassi il pescatore milanese scomparso nel nulla al lago | trovata l' auto

Adriano Grassi, il pescatore milanese scomparso nel nulla al lago d'Iseo, ha suscitato preoccupazione tra residenti e famiglie di turisti. Dopo giorni di angoscia, la scoperta dell'auto in un'area isolata ha riacceso le speranze di ritrovarlo. La sua scomparsa ha scosso la comunità di Fonteno, lasciando tutti in attesa di notizie positive. La vicenda di Adriano si trasforma così in una corsa contro il tempo, mentre le ricerche continuano senza sosta.

C'√® tanta preoccupazione tra la Valcamonica e il lago d'Iseo per la scomparsa di un turista milanese in vacanza a Fonteno e di cui non si hanno notizie dalla prima mattina di mercoled√¨, il settantenne Adriano Grassi, residente a Bollate (Milano). Da quanto si apprende era uscito all'alba per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - Adriano Grassi, il pescatore milanese scomparso nel nulla al lago: trovata l'auto

Adriano Grassi, il pescatore milanese scomparso nel nulla al lago: trovata l'auto; Pescatore milanese scomparso nel laghetto di Rogno: ricerche in corso; Rogno, pescatore milanese scompare nel nulla: ricerche in corso.

Delitto Manesco, un libro per ricordare il professore Lo riporta ilgiorno.it: Il professor Adriano Manesco, docente di estetica in pensione, fu strangolato e accoltellato nel suo appartamento milanese da Paolo Grassi e Gianluca Civardi Milano, 20 febbraio 2016 -