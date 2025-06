Adriano Grassi è morto Era uscito a pescare trovato nel fiume Oglio

Una tranquilla giornata di pesca si è trasformata in una tragedia nella provincia di Bergamo. Adriano Grassi, 70 anni, residente a Bollate, è stato trovato senza vita nel fiume Oglio, dopo essere stato disperso da mercoledì mattina. La sua scomparsa ha sconvolto familiari e amici, lasciando un vuoto che si fa fatica a colmare. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore, cercando di trovare conforto e risposte.

Tragedia nella provincia di Bergamo: Adriano Grassi, di 70 anni, residente a Bollate (hinterland di Milano), che risultava disperso, è stato trovato morto. Il suo corpo è stato recuperato nel fiume Oglio all'altezza di una cava tra Rogno e Costa Volpino. L'uomo era uscito all'alba di mercoledì.

