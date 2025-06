Adriano Grassi di Bollate morto nel fiume Oglio il corpo ritrovato oggi

Una triste giornata scuote la comunità di Bollate: Adriano Grassi, 70enne noto in città per il suo impegno nell’ospedale locale, è stato trovato senza vita nel fiume Oglio. La sua scomparsa, avvenuta durante una gita di pesca tra le meraviglie di Fonteno, ha lasciato tutti sgomenti. Un dramma che ci ricorda quanto la fragilità possa colpire anche le vite più salde e vissute con passione.

Un cittadino di Bollate è morto mentre si trovava in vacanza a Fonteno nella Bergamasca tra la Valcamonica e il Lago d'Iseo. Si tratta di Adriano Grassi, 70enne che era noto a Bollate per aver lavorato per molti anni nell'ospedale cittadino. Bollate, Adriano Grassi morto nel fiume Oglio Adriano mercoledì era andato a pesca ma