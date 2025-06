Adriano Galliani tra passato e futuro | Il calcio era sentimento oggi business Monza pronti a tornare subito in A Berlusconi voleva comprare il Milan gli dissi questo

Adriano Galliani, simbolo di un calcio che univa passione e sentimento, riflette sul passato glorioso del Milan e sul presente del Monza, tra affari e sogni. La sua esperienza, narrata con sincerità , rivela come il calcio sia cambiato, ma l’amore per questo sport rimanga intatto. Dal rapporto con Berlusconi all’odierna gestione del Monza, Galliani ci invita a ripercorre un viaggio unico, sempre pronto a tornare in campo con entusiasmo.

Le parole di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e amministratore delegato del Milan, che racconta il suo rapporto con Berlusconi Adriano Galliani è stato per 31 anni l'architetto e il volto dirigenziale del Milan, un'era leggendaria indissolubilmente legata alla presidenza di Silvio Berlusconi. Dal 1986 al 2017, in qualità di Amministratore Delegato, Galliani è

In questa notizia si parla di: adriano - galliani - berlusconi - passato

Adriano Galliani rompe il silenzio: il futuro del Monza dopo la retrocessione in Serie B - Adriano Galliani rompe il silenzio sulla situazione del Monza dopo la retrocessione in Serie B. In una breve intervista a Sportmediaset, l’amministratore delegato biancorosso risponde alle critiche dei tifosi e chiarisce le strategie future, dimostrando di avere le idee chiare sul rilancio della squadra e della sua storia nel calcio italiano.

L’omaggio di Galliani a Ranieri durante la presentazione del Golden Boy 2025, a Solomeo https://www.facebook.com/share/r/158CvMu1vGF/?mibextid=wwXIfr #galliani #ranieri #goldenboy #EuropeanGoldenBoy #tutrospprt #solomeo #Cucinelli Vai su Facebook

Adriano Galliani: «Berlusconi mi chiamava a mezzanotte, prima di fondare Forza Italia votavamo Dc. Gli sconsigliai di comprare il Milan» Riporta corriere.it: Adriano Galliani a due anni dalla morte del Cavaliere: «Mi mancano i nostri incontri ad Arcore, lì entravo camminando e quando uscivo volavo.