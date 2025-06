Adilma e la sua rete | le telefonate dopo il delitto

Nel cuore di un'indagine complessa, si svela una rete intricata di telefonate e incontri che ruotano attorno ad Adilma, figura chiave nel caso dell’omicidio di Fabio Ravasio. Le conversazioni delle ore successive all’incidente hanno attirato l’attenzione degli inquirenti, rivelando possibili collegamenti e movimenti che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Ora, gli esperti cercano di decifrare il significato di questi scambi per far luce sulla verità.

Nel quadro dell'inchiesta sull' omicidio di Fabio Ravasio dell'agosto scorso emergono nuovi elementi che delineano una fitta rete di contatti, telefonate e frequentazioni attorno alla figura principe del processo, Adilma. A catalizzare l'attenzione degli inquirenti è quanto accaduto nelle ore immediatamente successive all'incidente, con un flusso continuo di chiamate e messaggi tra alcuni dei protagonisti già noti alle forze dell'ordine, come ricostruito con attenzione dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Poco dopo quello che sembrava un incidente, si registra infatti una lunga serie di chiamate e videochiamate tra Adilma, una delle sue figlie e Andrea Lavezzo.

