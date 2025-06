Adesso posso morire sereno | lo straziante messaggio di un papà

Un'emozione che attraversa il cuore, un viaggio di speranza e rinascita. La storia di quel papà, che con coraggio e amore ha trovato finalmente pace, ci ricorda quanto la forza della famiglia e il rispetto possano cambiare vite. È un racconto che ispira e commuove, dimostrando che ogni sfida può trasformarsi in una nuova opportunità di felicità. La sua vicenda ci invita a riflettere sul valore dell'inclusione e della dignità.

"Adesso posso pensare di morire serenamente". A pronunciare questa frase carica di un forte dramma, ma al tempo stesso di una ritrovata tranquillità, è il padre di un ragazzo autistico che il 2 giugno ha firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato da PizzAut.

"Nico adesso posso pensare di morire serenamente ". Questa frase, me l'ha detta un papà il giorno a cui ho fatto firmare a suo figlio autistico un contratto a tempo indeterminato. È una frase che mi ha scioccato. È una frase che mi ha lasciato di pietra perché d

