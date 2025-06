Adesso è ufficiale | Kevin De Bruyne è un calciatore del Napoli

Il Napoli si arricchisce di un vero fuoriclasse: Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più talentuosi al mondo, ha scelto di vestire i colori azzurri. Dopo aver conquistato Premier League e Champions con il Manchester City, ora il suo talento potrà brillare tra le fila del club partenopeo. L’ufficializzazione è arrivata con entusiasmo: "Benvenuto Kevin" e la stretta di mano tra De Laurentiis e il belga segnano l’inizio di una nuova avventura emozionante. Segui aggiornamenti e analisi sulla sua avventura in Italia.

Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Kevin De Bruyne: il centrocampista belga, proveniente dal Manchester City, ha firmato per due stagioni (con opzione per la terza). "Benvenuto Kevin". Con queste parole, sul suo profilo X, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha annunciato la firma di Kevin De Bruyne. Il patron azzurro lo ha ufficializzato pubblicando una foto in cui stringe la mano all'ex giocatore del Manchester City.

