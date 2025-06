Addio Tiberio Timperi a I Fatti Vostri arriva un nuovo conduttore… ma è un attore famoso! Ecco il nome

Dopo due stagioni di successo, Tiberio Timperi saluta I Fatti Vostri, lasciando il posto a una sorpresa: un attore famoso e amatissimo dal pubblico italiano. Questa decisione rappresenta una svolta audace per il celebre programma di Rai 2, noto per la sua capacità di mescolare leggerezza e informazione. Chi sarà il nuovo conduttore? Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l'angolo.

Cambio della guardia a I Fatti Vostri. Dopo due stagioni alla guida dello storico programma di Rai 2, Tiberio Timperi lascia il timone, aprendo la strada a una nuova, sorprendente conduzione. Al suo posto non ci sarĂ un volto classico della televisione diurna, bensì un attore amatissimo dal pubblico italiano. Una scelta che segna una svolta per il programma ideato da Michele Guardì, da sempre abituato ad alternare momenti di leggerezza ad altri di approfondimento piĂą serio. Accanto ad Anna Falchi, riconfermata per il quinto anno consecutivo, arriva quindi un nome inaspettato, ma capace di portare una ventata di freschezza al format.

