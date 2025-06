Addio Inter via per 50 milioni | la colpa è della Juve

Il calcio italiano si prepara a un nuovo capitolo di polemiche e sorprese: l’addio all’Inter per 50 milioni, mentre si alza il polverone sulla presunta colpa della Juve. Un epilogo che scuote gli appassionati e il mercato, evidenziando come le tensioni tra i club continuino a influenzare il futuro del calcio nazionale. Ma cosa nasconde davvero questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Inter, scelto Kolarov come vice di Chivu: torna dai nerazzurri dopo tre anni Aleksandar Kolarov sarà il vice allenatore di Cristian Chivu all’Inter. Torna ad Appiano tre anni dopo il suo addio al calcio, arrivato nel 2022. Kolarov, diventato allenatore dopo av Vai su Facebook

La Gazzetta dà a Inzaghi la colpa della finale persa in quel modo, fece circolare il suo addio; Inzaghi, finale di Champions e addio all'Inter? Verso il sì all'Al-Hilal per 50 milioni di euro; Addio Kvara, si gira malinconicamente pagina: andrà al Psg per 75 milioni.

L'addio di Inzaghi all'Inter non è solo nella débâcle di Monaco Scrive ilfoglio.it: Qualche numero e qualche ipotesi sull’addio molto annunciato dell'allenatore.