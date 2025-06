Addio F1 gli albergatori | Tanto lavoro che se ne va

L’addio alla Formula 1 a Imola segna un colpo duro per il territorio, con un impatto economico stimato di circa 280 milioni di euro. La perdita si fa sentire in ogni angolo della filiera: hotel, ristoranti, trasporti e shopping. Gli operatori locali affrontano una sfida difficile, sperando in un ripensamento che possa riportare l’emozione della pista nel cuore dell’Emilia-Romagna. La speranza di un cambiamento resta viva, alimentata da campanilistiche aspettative e dalla volontà di non arrendersi.

Un impatto economico di circa 280 milioni di euro sul territorio. Centosessanta di questi, canalizzati nella filiera che comprende servizi ricettivi, ristorazione, trasporti e shopping. E’ un duro colpo da metabolizzare, soprattutto per gli operatori locali, quello dell’uscita di scena di Imola dalla bozza del calendario iridato 2026 di Formula 1: "Speriamo in un forfait di Madrid – si appella a campanilistiche speranze Mascia Galassi dalla reception dell’hotel Molino Rosso –. Il dispiacere è tanto, soprattutto alla luce di quanto avevamo costruito in questi ultimi anni. L’edizione 2025 del Gran Premio? Ha registrato numeri da record in termini di prenotazioni e richieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio F1, gli albergatori: "Tanto lavoro che se ne va"

In questa notizia si parla di: tanto - addio - albergatori - lavoro

Addio Mara Venier, dopo tanto tempo hanno eletto la sua erede | Ecco di chi si tratta: la conosce praticamente chiunque - Mara Venier, icona della televisione italiana, passa il testimone a una nuova star. Chi sarà la sua erede? La scelta non sorprende: si tratta di una conduttrice già amata dal pubblico, pronta a raccogliere l'eredità di un gigante della TV.

Addio F1, gli albergatori: Tanto lavoro che se ne va; Addio Emma, decana degli albergatori: suo il record di 70 anni di contributi; Addio a Giuliano Giornelli, partì da operaio e diventò titolare dell’azienda di filatura di Carigiola.

Addio F1, gli albergatori: "Tanto lavoro che se ne va" Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Galassi (Molino Rosso): "Un peccato che i soldi calpestino storia e passione".