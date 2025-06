addio brian wilson pioniere del pop e fondatore dei mitici beach boys

Il mondo della musica piange la scomparsa di un vero pioniere: Brian Wilson, genio creativo dei Beach Boys e icona del pop degli anni '60, ci ha lasciati all’età di 82 anni. La sua influenza e il suo talento hanno plasmato intere generazioni, lasciando un patrimonio musicale senza eguali. La perdita di Wilson rappresenta un addio doloroso a un artista che ha saputo innovare e conquistare i cuori di milioni di fan.

Mondo della musica in lutto per la scomparsa di uno dei suoi rappresentanti più geniali e iconici: è morto a 82 anni Brian Wilson, musicista, cantautore, produttore e compositore statunitense, celebre soprattutto come membro fondatore e mente creativa dei Beach Boys, una delle band più influenti della musica pop e rock degli Anni 60. Morto Brian Wilson, il triste annuncio su Facebook. Wilson si è spento a Inglewood, in California, l’11 giugno. Era da tempo affetto da una grave malattia degenerativa, e dallo scorso anno era sotto tutela legale. La notizia della scomparsa è stata confermata attraverso una nota condivisa dai figli sulla sua pagina ufficiale su Facebook: «Abbiamo il cuore in pezzi nell’annunciare che il nostro amato padre, Brian Wilson, è scomparso. 🔗 Leggi su Amica.it