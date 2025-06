Addio Brian Wilson artista libero e instancabile con una vita difficile che ci ha regalato il più importante concept album della storia serve dire il nome?

Addio a Brian Wilson, artista libero e instancabile, la mente dietro il rivoluzionario "Pet Sounds", il concept album più importante di sempre. La sua scomparsa a 82 anni ci lascia un vuoto incolmabile nell’epoca dell’Auto-Tune, come demolire una Spider Alfa Romeo ’66 per poi vantarsi di una Smart. Genio introverso e cocciuto, Wilson ha trasformato la musica, lasciandoci un’eredità che trascende la mera visibilità. La sua arte rimarrà eterna, ricordandoci il vero significato di creatività e coraggio.

Che Brian Wilson ci lasci ad 82 anni nell'epoca del dominio dell 'Auto-Tune è come veder demolire improvvisamente una Spider Alfa Romeo del '66 e poi girare dandosi arie su una Smart. Genio introverso e instabile, cantautore rivoluzionario e cocciuto, artista libero e instancabile, Wilson è stato tutto fuorché un'icona spettacolare della musica. Per questo nella storia degli show, dei live, poi dei video, non c'è mai un'esplosione di visibilità nella sua presenza in scena. Del resto i Beach boys salivano sul palco sempre in una trentina e Mike Love, con quella sua vocina e movenza da crooner infeltrito, accentrava sguardi e camiciole hawaiane, mentre Carl, il fratello di Brian, negli anni divenne un po' il Paul McCartney dell'era barbuta '68-'70.