addio al farmacista rossi fu consigliere comunale e corse per il senato

Ieri, a Montù Beccaria, un piccolo borgo dell’Oltrepò Pavese, si sono svolti i funerali di Massimo Rossi, figura di spicco nel mondo farmaceutico e politico. Con la sua lunga carriera, tra attività imprenditoriale, impegno civico e politica, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. La sua vita, fatta di dedizione e passione, si conclude ora, ma il suo ricordo continuerà a ispirare generazioni future.

Si sono svolti ieri a Montù Beccaria, il piccolo centro sulle colline dell'Oltrepò Pavese dove da tempo aveva scelto di trasferirsi, i funerali del dottor Massimo Rossi (nella foto), scomparso lunedì all'età di 87 anni. Titolare con la figlia della storica farmacia di famiglia in corso Milano a Vigevano, aperta dal padre nel 1936, era stato anche presidente di Federfarma. Per diversi mandati è stato consigliere comunale del Msi e aveva sfiorato l'elezione al Senato. "Sono entrato con lui nel partito – ricorda Antonio Prati, ex consigliere comunale e assessore della destra vigevanese –. Massimo era una persona che credeva in quello che faceva.