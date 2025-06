Addio al commercialista De Luca Caduto e poi travolto da un suv Non ce l’ha fatta il ciclista

Tragedia sulle strade di Castelleone: Marco De Luca, 54 anni, commercialista e appassionato ciclista, non ce l’ha fatta dopo essere stato travolto da un SUV. L’incidente, avvenuto in via Ca’ del Guardiano, ha sconvolto la comunità locale. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, una perdita che ci invita a riflettere.

CASTELLEONE (Cremona) Non ce l’ha fatta Marco De Luca, 54 anni, commercialista di Castelleone, coinvolto martedì, poco dopo le 18, in un grave incidente stradale. Il ciclista era stato investito da un Mitsubichi Pajero mentre con un amico stava percorrendo via Ca’ del Guardiano, stretta strada tra Salvirola e Romanengo. L’uomo era finito sotto le ruote del suv, condotto da un 35enne di Vailate, probabilmente a seguito di una caduta dalla bici provocata da un tratto di strada sconnesso. Per liberarlo erano intervenuti i vigili del fuoco di Crema che lo avevano consegnato ai soccorritori. Intubato e trasportato in eliambulanza nell’ospedale di Niguarda, De Luca era stato ricevuto in condizioni gravissime e nella notte è spirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio al commercialista De Luca. Caduto e poi travolto da un suv. Non ce l’ha fatta il ciclista

