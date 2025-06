Addio a Harris Yulin | stroncato da un infarto a 87 anni

Un grave lutto scuote il mondo del cinema: Harris Yulin, celebre attore di lunga data, ci lascia all’età di 87 anni a causa di un improvviso infarto. Ricordato per ruoli iconici come il poliziotto corrotto in Scarface, la sua carriera spaziava tra cinema e televisione, lasciando un’impronta indelebile. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo artistico e i suoi fan. Addio a un grande talento che rimarrà sempre nei nostri cuori.

