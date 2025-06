Addio a ’Dolfo’ il volontario dal cuore d’oro

Particolarmente amata e stimata, Dolfo incarnava la vera essenza del volontariato, un esempio di altruismo disinteressato che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Anzola. Con il suo cuore d’oro e la sua purezza d’animo, ha ispirato molti a seguire il suo esempio. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile, ma anche un’eredità di valori che continueranno a vivere nei cuori di tutti.

"Se dovessimo trovare la parola giusta per definire ‘Dolfo‘ sarebbe la purezza. Perché Dolfo era un uomo privo di ogni ambizione, di furbizie, di secondi fini". A parlare è Stefano Bortolani, presidente del Centro culturale anzolese che ricorda Adolfo Arbizzani, volontario molto conosciuto in paese, scomparso martedì, dopo una breve malattia, all’età 80 anni. Lascia il fratello Settimo, la cognata Irene e il nipote Stefano. E con la sua scomparsa Anzola perde uno dei suoi personaggi più noti. ’Dolfo’ infatti era conosciuto da tutti ed era il beniamino dei commercianti, in particolare del bar Ocean. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a ’Dolfo’, il volontario dal cuore d’oro

