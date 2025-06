Addio a Brian Wilson genio fragile dei Beach Boys | di che gravi malattie soffriva?

La morte di Brian Wilson, avvenuta ieri all’età di 82 anni, segna la fine di un’epoca per il mondo della musica. Leggenda dei Beach Boys e creatore di capolavori immortali come Pet Sounds e Good Vibrations, Wilson ha anche affrontato grandi battaglie contro gravi malattie mentali, tra cui disturbi psichici e dipendenze. La sua fragilità, spesso nascosta dietro il suo talento, ha lasciato un’eredità di ispirazione e riflessione. La sua storia rimarrà per sempre un esempio di genio e vulnerabilità.

La morte di Brian Wilson, avvenuta ieri, all’età di 82 anni, rappresenta una perdita colossale per il mondo della musica. Fondatore dei Beach Boys e autore di capolavori come Pet Sounds e Good Vibrations, Wilson è stato celebrato giustamente come un genio musicale ma ha anche vissuto un’esistenza segnata da profonde sofferenze psicologiche. La sua fragilità mentale, raramente separabile dal suo genio creativo, è stata oggetto di attenzione e preoccupazione fin dagli anni ’60. A lungo afflitto da gravi disturbi mentali, Wilson era affetto da disturbo schizoaffettivo, una patologia che ha segnato gran parte della sua vita adulta. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Brian Wilson, genio fragile dei Beach Boys: di che gravi malattie soffriva?

In questa notizia si parla di: wilson - genio - brian - beach

È morto Brian Wilson, genio visionario che fondò i Beach Boys: aveva 82 anni - Brian Wilson, il genio visionario dei Beach Boys, ci ha lasciato all’età di 82 anni. La sua musica ha rivoluzionato il panorama musicale, ma negli ultimi tempi aveva dovuto affrontare la demenza senile e la tutela degli agenti dopo la perdita della moglie.

È morto Brian Wilson. La conferma della morte del musicista, fondatore dei Beach Boys, genio musicale contemporaneo, è arrivata direttamente dalla sua pagina Facebook, dopo che per diverso tempo si erano inseguiti falsi annunci sulla sua scomparsa. «Ab Vai su Facebook

“Oggi il mondo piange un genio, e noi piangiamo la perdita di nostro cugino, nostro amico, e nostro compagno in una grande avventura musicale. Brian Wilson non era solo il cuore dei Beach Boys, era l'anima del nostro sound. Le melodie che ha sognato e le Vai su X

Brian Wilson è morto. Addio al genio inquieto dei Beach Boys; Addio a Brian Wilson, il genio dietro i Beach Boys; Addio a Brian Wilson, genio del pop e fondatore dei Beach Boys.

È morto Brian Wilson, il genio visionario che fondò i Beach Boys: aveva 82 anni Si legge su corriere.it: Dall'inizio del conflitto a Gaza, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, le vittime palestinesi stimate sono tra le 54.