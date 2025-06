Adam e la madre sono arrivati in Italia da Gaza Tajani li accoglie in aeroporto | il bambino trasferito al Niguarda

L’arrivo di Adam e sua madre Alaa in Italia rappresenta un momento di speranza e rinascita dopo il dramma che li ha colpiti. Accolti con calore all’aeroporto di Linate, il bambino sopravvissuto alla tragedia di Gaza e trasferito al Niguarda, simboleggia la solidarietà e l’impegno del nostro Paese nel dare una nuova possibilità di vita. Adam sarà curato al...

Poco dopo le 23 di mercoledì è atterrato alla sezione militare dell’ aeroporto Linate di Milano il volo che trasportava tra gli altri il piccolo Adam – il bambino di 11 anni, unico sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso suo padre e i nove fratelli – e la madre Alaa al-Najjar. Il velivolo era partito dallo scalo israeliano di Eilat con a bordo sei minori che necessitano di cure mediche e 19 accompagnatori. Adam sarà curato al Niguarda di Milano, mentre gli altri saranno trasferiti in ospedali lombardi e piemontesi. La Farnesina in una nota ha fatto sapere che questo era uno di tre voli umanitari promossi dal governo italiano in un piano di evacuazione sanitaria e accoglienza da Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Adam e la madre sono arrivati in Italia da Gaza”, Tajani li accoglie in aeroporto: il bambino trasferito al Niguarda

