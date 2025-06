Adam e altri bimbi palestinesi arrivati in Italia Tajani | Chiedono di rimanere sono i benvenuti

L'arrivo di Adam e degli altri bambini palestinesi in Italia rappresenta un gesto di speranza e solidarietà in un momento di grande sofferenza. Accolti con calore e solidarietà, questi piccoli pazienti e le loro famiglie trovano un rifugio di cura e speranza nel nostro paese. L'Italia dimostra ancora una volta il suo impegno umanitario, aperto a chi ha bisogno di aiuto. Continua a leggere

Sono atterrati all'aeroporto di Linate (Mi) poco dopo le 23 i bambini palestinesi che, insieme ai loro familiari, verranno accolti in Italia per ricevere cure mediche. Tra loro c'è anche Adam, figlio della pediatra Alaa al-Najjar, a cui un bombardamento israeliano lo scorso 24 maggio ha portato via il marito e 9 figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il piccolo Adam, ferito a Gaza, sarà curato al Niguarda. Altri due bambini palestinesi a Milano e Bergamo - Il destino di Adam, il coraggioso bambino di 11 anni sopravvissuto ai bombardamenti a Gaza, si intreccia ora con l'umanità che si mobilita in Italia.

