Adam da Gaza a Milano Bimbi palestinesi in Italia per curarsi

Adam, il bambino di Gaza che ha perso tutto tra le macerie dei bombardamenti israeliani, ora sorride a Milano grazie all’impegno di un volo umanitario. Arrivato insieme alla madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, il suo sorriso si apre tra speranza e ricostruzione. Appena atterrato a Linate, ha ricevuto in dono un pallone dal ministro degli...

Ha perso tutti i fratellini e il papà, uccisi a Gaza da un raid israeliano. Ora, trasportato con un volo umanitario, il piccolo Adam è a Milano assieme alla madre, la dottoressa Alaa al-Najjar che era al lavoro al Nasser Medical Center quando i jet di Tel Aviv hanno sganciato le bombe sulla sua casa. Appena atterrato all'aeroporto di Linate, Adam ha ricevuto in dono un pallone dal ministro degli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Adam da Gaza a Milano. Bimbi palestinesi in Italia per curarsi

In questa notizia si parla di: adam - gaza - milano - bimbi

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

Gaza, il piccolo Adam con altri bimbi arrivato a Milano per curarsi | La madre: "Grazie Italia, un piacere essere qui" Vai su X

Ha perso tutti i fratellini e il papà, uccisi a Gaza da un raid israeliano. Ma da stasera, trasportato con un volo umanitario, il piccolo Adam sarà a Milano assieme alla madre, la dottoressa Alaa al-Najjar che era al lavoro al Nasser Medical Center quando i jet di T Vai su Facebook

In Italia Adam e altri bimbi feriti a Gaza. Trump: personale Usa trasferito - Guardie rivoluzionarie iraniane: Le Forze navali pronte a rispondere a qualsiasi minaccia; Gaza: è atterrato a Linate il volo con il piccolo Adam e la madre. Il bimbo sarà curato a Niguarda; Adam a Milano, bimbi palestinesi in Italia per curarsi.

Adam a Milano, accolto da Tajani con un pallone il ragazzino di Gaza unico superstite di 10 fratelli Da msn.com: È atterrato all’aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che hanno portato in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese.