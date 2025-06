adam arrivato da gaza a milano con lui altri 17 bambini palestinesi

Adam, il coraggioso bambino palestinese che ha perso la famiglia in un devastante attacco a Gaza, ha finalmente raggiunto Milano. Con lui altri 17 bambini palestinesi e le loro madri, tra cui la dottoressa Alaa al-Najjar. Un atto di speranza e solidarietà che segna un passo importante verso la protezione dei più vulnerabili. L’arrivo di Adam rappresenta un simbolo di umanità e vicinanza in un momento di grande crisi.

È arrivato a Milano il volo umanitario che ha trasportato Adam, il bimbo palestinese che ha perso il papà e i nove fratelli in un attacco israeliano a Gaza, dalla Striscia al nostro Paese. Con lui anche la madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, che era al lavoro al Nasser medical center quando i jet di Tel Aviv hanno sganciato le bombe sulla sua casa. Atterrato all’aeroporto di Linate, il piccolo è stato accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che gli ha regalato un pallone. A curare le sue ferite ci penseranno i medici dell’ ospedale Niguarda. «Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia», ha detto la madre. 🔗 Leggi su Lettera43.it