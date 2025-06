Adam a Milano accolto da Tajani con un pallone il ragazzino di Gaza unico superstite di 10 fratelli

A Milano, un gesto di speranza e solidarietà ha accolto il piccolo Adam, il sopravvissuto di Gaza che, dopo l'atterraggio all'aeroporto di Linate, ha ricevuto un pallone dal Ministro degli Esteri. La sua storia toccante ci ricorda l'importanza di unire le forze per offrire cure e conforto ai più bisognosi. Un esempio di umanità che illumina il nostro cammino verso un futuro migliore.

(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2025 È atterrato all'aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che stanno portando in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese. Tra gli altri bambini c'è il piccolo Adam, unico sopravvissuto di dieci fratelli a un raid israeliano. Sarà curato all'ospedale Niguarda. Appena atterrato all'aeroporto di Linate, Adam ha ricevuto in dono un pallone dal Ministro degli Esteri Tajani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Adam a Milano, accolto da Tajani con un pallone il ragazzino di Gaza unico superstite di 10 fratelli

