Ad Arezzo lo psicologo di base nuovo servizio presso la casa di comunità

Arezzo si apre a nuove opportunità di benessere psicologico con l’introduzione dello psicologo di base presso la Casa di Comunità in via XXV Aprile. Questa innovativa iniziativa, parte di un progetto pilota che coinvolge venti presidi in Toscana e 21 professionisti, mira a rendere più accessibile il supporto psicologico e a promuovere il benessere della nostra comunità, contribuendo a costruire un futuro più solido e compassionevole.

Arezzo, 12 giugnno 2025 – La sperimantazione coinvolge venti presidi in tutta la Toscana e ventuno professionisti Ad Arezzo, nei locali della casa di comunità in via XXV Aprile, è arrivato da alcune settimane lo psicologo di base. Il presidio partecipa alla seconda fase della sperimentazione avviata a settembre 2024 e irrobustita nel numero di professionisti e sedi coinvolte nei mesi scorsi. Nella provincia aretina il servizio è attivo anche a San Giovanni Valdarno. Erano otto lo scorso settembre gli psicologi di base reclutati e diventeranno ventuno con la decisione assunta dalla giunta regionale lo scorso marzo, distribuiti su venti strutture diverse anzichè sette.

