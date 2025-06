Acquista uno spaccalegna a 400 euro ma è una truffa | 34enne denunciato

In un mondo dove l’acquisto online può riservare sorprese spiacevoli, la storia di un 34enne denunciato dai Carabinieri di Langhirano ci ricorda quanto sia importante diffidare da offerte troppo allettanti. Dopo aver speso 400 euro per uno spaccalegna, ha scoperto che si trattava di una truffa, perdendo ben 232 euro. La vicenda mette in luce l’importanza di affidarsi a fonti sicure e di vigilare sugli acquisti.

Conclusa nei giorni scorsi, dai Carabinieri della Stazione di Langhirano, un'impegnativa attività d'indagine a seguito della quale un 34enne italiano, residente fuori regione, è stata denunciato alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto, allo stato delle verifiche e degli.

Acquista uno spaccalegna su internet, ma è una truffa: denunciato un 34enne Scrive gazzettadiparma.it: Un 30enne di Lesignano, attratto da un annuncio pubblicato su una famosa piattaforma online per la vendita di un macchinario per spaccare la legna con un prezzo vantaggioso di 400 euro, ha deciso di c ...