Acqua SBernardo Cantù a un passo dalla Serie A | domani Gara 3 decisiva

L'Acqua S.Bernardo Cantù è a una sola vittoria dalla Serie A. Dopo il blitz al Flaminio in Gara 2 (66-74), i brianzoli tornano domani sera sul parquet del PalaFitLine di Desio per provare a chiudere la serie con un secco 3-0. Il palazzetto sarà gremito: tutti i biglietti sono esauriti, segno dell'attesa febbrile per una promozione che la piazza aspetta da troppo tempo. Coach Nicola Brienza, al termine di Gara 2, ha parlato di "una partita di resilienza, non bella ma intensa e fisica, come è giusto che sia in una finale". Poi la dedica speciale: "Abbiamo voluto vincere per Rebecca, la figlia appena nata dei nostri fisioterapisti Simona e Federico".