Acireale, rimosse le parti pericolanti del deposito sul lungomare di Capo Mulini.

Acireale si impegna a tutelare il suo patrimonio e la sicurezza dei cittadini: recentemente, le autorità hanno rimosso le parti pericolanti del vecchio deposito sul lungomare di Capo Mulini. Dopo un tempestivo intervento delle squadre di Protezione civile e urbanistica, l’area è stata messa in sicurezza, garantendo maggiore tutela e tranquillità per tutti i residenti e visitatori. Un passo importante verso un ambiente più sicuro e protetto.

