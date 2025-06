Aci Catena al via il corso di educazione finanziaria Il diritto di contare per le donne

pubblico femminile desideroso di acquisire strumenti concreti per gestire al meglio le proprie finanze e affermare il proprio diritto di contare nel mondo economico. Grazie a questa opportunità , le donne di Aci Catena potranno rafforzare la propria autonomia finanziaria e costruire un futuro più sicuro e consapevole. Perché conoscere è il primo passo verso il cambiamento.

Il Comune di Aci Catena, attraverso l’Osservatorio per le Pari OpportunitĂ , organizza il corso di formazione in educazione finanziaria dal titolo “Il diritto di contare”, vincitore di un bando regionale e patrocinato dall’associazione nazionale “Save the Woman”. L’iniziativa è rivolta a un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Aci Catena, al via il corso di educazione finanziaria "Il diritto di contare" per le donne

