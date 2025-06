Accusato di tentata estorsione e tentata rapina assolto imprenditore agricolo | Il fatto non sussiste

In un caso che ha tenuto banco nell’ambito giudiziario, un imprenditore agricolo è stato assolto con formula piena da accuse di tentata estorsione e tentata rapina, con la sentenza che sancisce: "Il fatto non sussiste". Una vittoria importante che ribadisce come la giustizia possa fare luce anche nei procedimenti più complessi. Questa decisione rappresenta un precedente significativo nel panorama legale italiano, dimostrando che la verità può emergere e affermarsi con fermezza.

Assolto "perché il fatto non sussiste" dai reati di tentata estorsione e tentata rapina e sentenza di non doversi procedere per il delitto di lesioni personali, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., per intervenuta remissione di querela. Questa la decisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Accusato di tentata estorsione e tentata rapina, assolto imprenditore agricolo: "Il fatto non sussiste"

In questa notizia si parla di: tentata - estorsione - rapina - assolto

Tentata estorsione in un cantiere: arrestati due soggetti vicini al clan Mallardo - I Carabinieri di Giugliano hanno arrestato due individui accusati di tentata estorsione in concorso, perpetrata con modalità mafiose.

Accusato di tentata estorsione e tentata rapina, assolto imprenditore agricolo: Il fatto non sussiste; Auto in panne dopo la riparazione, se la prende col meccanico: condanna in appello; Fabrizio Corona assolto dall’accusa di tentata estorsione: “Il fatto non costituisce reato”.

Corona assolto dall'accusa di tentata estorsione Si legge su ansa.it: Il Tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona dall'accusa di tentata estorsione per un presunto ricatto con video intimi.