Accordo USA e Cina raggiunto | cosa prevede tra dazi minerali e visti

L'annuncio di un accordo tra USA e Cina segna una svolta cruciale nelle relazioni internazionali. Dopo intensi negoziati, si delineano novità significative su dazi, minerali strategici come terre rare e visti per studenti cinesi. Trump ha sottolineato l’importanza di questo passo verso la distensione, aspettando ora l’ok finale dai leader dei due paesi. Scopriamo insieme cosa comporta questa intesa e quali prospettive si aprono per il futuro commerciale e diplomatico.

Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, i colloqui volti a ridurre le tensioni tra USA e Cina si sono conclusi con un “accordo”. Ha affermato che la Cina ha accettato di fornire magneti e terre rare alle aziende statunitensi, mentre gli Stati Uniti avrebbero ritirato le loro minacce di revocare i visti degli studenti cinesi. “Il nostro accordo con la Cina è concluso, soggetto all’approvazione finale del presidente Xi e mio”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma mediatica Truth Social . L’incontro è avvenuto dopo due giorni di intensi colloqui a Londra volti a risolvere i conflitti emersi, da quando le due parti avevano concordato una tregua a maggio, dopo che una rapida escalation dei dazi aveva quasi paralizzato gli scambi commerciali tra le due maggiori economie mondiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Accordo USA e Cina raggiunto: cosa prevede tra dazi, minerali e visti

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

#Trump su #Truth "Raggiunto accordo con la #Cina. Pechino fornirà tutti i magneti e minerali rari necessari e noi forniremo alla Cina ciò che è stato concordato, compresi i visti agli studenti cinesi". All'accordo -ha precisato Trump- manca ancora la firma Vai su X

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo tecnico provvisorio al termine di una maratona negoziale a Londra. Tariffe al 10%, ripresa immediata delle esportazioni cinesi di terre rare verso gli Stati Uniti e l’Europa, un alleggerimento selettivo delle restrizioni Vai su Facebook

