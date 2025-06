Accordo stadio Barbera Figuccia | Soddisfatto per l’intesa tra Comune e società

L’accordo tra il Comune di Palermo e la società sportiva per il rinnovamento dello stadio Barbera rappresenta un passo importante verso un futuro più luminoso per il Palermo Calcio. Questa collaborazione dimostra l’impegno condiviso nel valorizzare lo storico impianto e rilanciare le ambizioni di una delle squadre più amate della Sicilia. Con questo investimento, si apre una nuova era di speranze e successi per il club e i suoi tifosi, pronti a vivere grandi emozioni.

Palermo – "Sono contento che l'amministrazione comunale abbia deciso di investire, in maniera decisa, sullo stadio Renzo Barbera. Spero che questo potrà contribuire a rafforzare il Palermo calcio, che auspico possa tornare ai suoi vecchi fasti, regalando alla città e agli appassionati i successi.

Lo stadio Renzo Barbera nel 2032 - Il futuro del Renzo Barbera si tinge di grande ambizione! Con oltre 50 milioni in investimenti promessi dal Palermo FC, lo stadio non solo sarà ristrutturato, ma diventerà un simbolo della rinascita calcistica della città.

