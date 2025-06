Accordo Cunha fatto con la prima fase di ricostruzione completa

Il mercato estivo del Manchester United accende i motori con un colpo importante: Matheus Cunha, nuovo volto dei Red Devils, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. Dopo aver concluso il suo trasferimento dal Wolverhampton, l’attaccante brasiliano è determinato a contribuire alla rinascita dello United e a riportarlo ai vertici del calcio internazionale. È solo l’inizio di una stagione che promette grandi emozioni...

2025-06-12 15:28:00 Breaking news: Matheus Cunha è determinato ad aiutare il Manchester United a “tornare in cima” dopo aver completato il suo trasferimento all’Old Trafford. L’International Brasile si unisce a United from Wolves per 62,5 milioni di sterline segnalati e ha scritto un accordo di cinque anni con l’opzione per un sesto. Cunha ha segnato 33 gol in 92 presenze in due stagioni e mezzo a Molineux e diventa la prima firma estiva dello United mentre cercano di rimbalzare dal loro peggior traguardo in Premier League del 16 °. Affare a?g?r?e?e?d? fatto. Vamos, Matheus #Mufc – Manchester United (@Manutd) 12 giugno 2025 Il sogno diventa realtà per cunha. 🔗 Leggi su Justcalcio.com