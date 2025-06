Acconto IMU 2025 | scadenze e chi deve pagare

Il giugno 2025 si avvicina e con esso la scadenza per l’acconto IMU, un appuntamento fiscale cruciale per molti proprietari di immobili. Mentre i titolari di seconde case o immobili di lusso devono prepararsi a versare l’importo entro il 16 giugno, numerosi cittadini sono esenti grazie alle agevolazioni sulla prima casa. Ecco tutto quello che bisogna sapere per affrontare al meglio questa scadenza e evitare sorprese di fine mese.

Il giugno 2025 porta con sé una scadenza fiscale importante: l’acconto IMU. I proprietari di immobili hanno tempo fino a lunedì 16 giugno per versare l’acconto o l’intero importo. Tuttavia, non tutti i cittadini devono affrontare questo adempimento. La maggior parte dei proprietari di prime case, infatti, gode dell’esenzione dall’imposta. Tutte le informazioni essenziali per . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

