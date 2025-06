Accolto il ricorso della difesa | Francesco Carlo Liotti lascia il carcere

In un colpo di scena che scuote l’intera vicenda, il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto il ricorso della difesa e permesso a Francesco Carlo Liotti di lasciare il carcere, ora agli arresti domiciliari con il controllo del braccialetto elettronico. Una decisione che apre nuove prospettive e solleva interrogativi sulle future tappe del procedimento. La vicenda si arricchisce di ulteriori colpi di scena, dimostrando come la giustizia possa riservare sorprese inaspettate.

Francesco Carlo Liotti, 42 anni, ha lasciato il carcere ed è stato trasferito agli arresti domiciliari, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Napoli, che ha accolto la richiesta presentata dall'avvocato Costantino Sabatino, legale del quarantaduenne.

