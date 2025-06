Accoltellò la ex durante un permesso dai domiciliari | condannato a 10 anni per tentato omicidio

Una storia di violenza e giustizia che scuote la comunità: Said Cherrah, 26enne marocchino già noto per un’aggressione con l’acido, è stato condannato a 10 anni di reclusione dal Tribunale di Monza per tentato omicidio della sua ex compagna, aggredita con un coltello il 9... Un caso che solleva importanti riflessioni sulla prevenzione e la tutela delle vittime.

Nuova condanna per Said Cherrah, 26enne di origine marocchina, già noto per un’aggressione con l’acido avvenuta a Erba nel 2023. Il giovane è stato condannato a 10 anni di reclusione dal Tribunale di Monza per tentato omicidio nei confronti della sua ex compagna, aggredita con un coltello il 9. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Accoltellò la ex durante un permesso dai domiciliari: condannato a 10 anni per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: condannato - anni - tentato - omicidio

Rovigo, epatite C da trasfusione infetta: dopo 60 anni, il Comune condannato a pagare 675mila euro - Dopo oltre sei decenni di attesa, una donna contagiata da epatite C nel 1967 a Rovigo per una trasfusione infetta ottiene giustizia.

Aggressione alla ex a Giussano, Said Cherrah condannato a dieci anni Dieci anni di reclusione per tentato omicidio per Said Cherrah, il marocchino di 26 anni accusato di aver accoltellato la ex fidanzata, 24enne erbese, il 9 dicembre dello scorso anno nel p Vai su Facebook

? Otto anni di carcere per il postino di Bernareggio: condannato per tentato omicidio http://dlvr.it/TLGy5c #Bernareggio #giustizia #tentatoomicidio #carcere #MonzaBrianza Vai su X

Accoltellò la ex durante un permesso dai domiciliari: condannato a 10 anni per tentato omicidio; Ergastolo a un chirurgo inglese per il tentato omicidio di un collega; Otto anni di carcere per il postino di Bernareggio: condannato per tentato omicidio.

Otto anni di carcere per il postino di Bernareggio: condannato per tentato omicidio Riporta msn.com: Il 54enne ha prima tentato di investire due volte in auto la vittima, un 32enne del posto e poi l'ha accoltellato ...