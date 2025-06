Accerchiato e derubato dai maranza in centro a Milano

Due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce, un tunisino è stato arrestato dalla polizia.

Quattordicenne accerchiato da coetanei, spintonato e derubato - Un quattordicenne è stato accerchiato, spintonato e derubato da un gruppo di coetanei a Trieste, nel centro commerciale "Il Giulia".

Lo hanno accerchiato e derubato davanti alla fidanzata, poi hanno cercato di scappare. Due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce, il terzo è stato arrestato dalla polizia. Attimi di paura in via Legnano a Milano (zona Parco Sempione) nella serata di Vai su Facebook

È successo in via Legnano (zona Parco Sempione) nella serata di martedì 10 giugno.