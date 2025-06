Accanto a chi dimentica una serata dedicata ai caregiver di persone con demenza

Non lasciare che la memoria si perda tra le ombre dell’indifferenza: giovedì 19 giugno a Cesena, unisciti a noi per una serata dedicata a caregiver e famiglie coinvolte dalle demenze. Promossa dall’associazione Amici di Casa Insieme con il supporto di Rete PMI Romagna, questa iniziativa offre preziose informazioni e un momento di condivisione, perché insieme possiamo affrontare meglio le sfide di ogni giorno. Non mancare, la tua presenza può fare la differenza.

