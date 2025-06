Acca Larenzia | il Tar annulla i Daspo per i saluti romani Vittoria per CPI

Il Tar del Lazio ha sancito una vittoria importante per CasaPound, annullando i Daspo urbani imposti a militanti come Gianluca Iannone e Luca Marsella per il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia. La decisione sottolinea come provvedimenti “fuori contesto” possano essere illegittimi e sproporzionati, confermando il diritto di espressione anche in occasioni pubbliche. Un risultato che apre nuovi scenari nel panorama delle libertà civili e dei diritti politici.

Roma, 12 giu – Il Tar del Lazio ha annullato i Daspo urbani comminati a diversi militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per aver compiuto il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia. I provvedimenti "fuori contesto", sono stati giudicati infondati sul piano giuridico e inadeguati sotto il profilo amministrativo. Acca Larenzia, CPI vince il ricorso al Tar contro i "daspo fuori contesto". Lo annuncia CasaPound Italia con una nota ufficiale, parlando di una "doppia vittoria, politica e giuridica" che potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle modalitĂ con cui vengono gestite, a livello normativo, le commemorazioni legate alla memoria storica della destra italiana.

16 persone denunciate per apologia di fascismo in occasione della commemorazione di Acca Larenzia hanno ricevuto un DASPO Lo riporta ilpost.it: nei confronti di altrettante persone che negli ultimi due anni sono state denunciate per apologia di fascismo in occasione dell’annuale commemorazione neofascista di Acca Larenzia.