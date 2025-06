Acca Larenzia Casapound vince il ricorso al Tar | Ora cali il sipario sull’accanimento delle procure

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato i daspo ‘fuori contesto’ inflitti a militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia. Una vittoria che mette fine a un’accanimento giudiziario e rafforza il diritto alla libertà di espressione. Ora, cali il sipario su un’ingiustizia ingiustificata, aprendo una nuova fase di confronto e rispetto delle opinioni diverse.

«Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto i ricorsi presentati contro i daspo ‘fuori contesto’ inflitti a diversi militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per aver compiuto il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia». Lo ha reso noto il movimento in una nota, precisando che «i provvedimenti sono stati annullati: si tratta di una vittoria significativa, sia sul piano politico che su quello giuridico». Come riporta Roma today, lo scorso febbraio 16 persone erano state denunciate per aver fatto il saluto romano in occasione della commemorazione di Acca Larenzia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acca Larenzia, Casapound vince il ricorso al Tar: “Ora cali il sipario sull’accanimento delle procure”

