Acca Larentia Tar del Lazio annulla alcuni Daspo a CasaPound per saluti romani

Il recente verdetto del Tar del Lazio ha acceso un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti delle misure di sicurezza. Dopo aver accolto i ricorsi di alcuni militanti di CasaPound, il tribunale ha annullato i Daspo emessi per il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia 2024, suscitando reazioni contrastanti e riflessioni profonde sulla tutela dei diritti civili e le responsabilità etiche.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato, dopo aver accolto i ricorsi presentati, i Daspo emessi dalla questura di Roma nei confronti di diversi militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per aver mimato il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia nel 2024. Scrive nel dispositivo il presidente estensore della Sezione prima ter del Tar del Lazio, Michelangelo Francavilla, nel provvedimento con il quale annulla i Daspo: “Dalla disposizione in esame emerge che il cosidetto ‘daspo fuori contesto’ può essere applicato solo allorché il prevenuto sia attinto da una denuncia o da una condanna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Acca Larentia, Tar del Lazio annulla alcuni Daspo a CasaPound per saluti romani

In questa notizia si parla di: daspo - lazio - acca - annulla

Acca Larenzia, il Tar del Lazio annulla alcuni Daspo a CasaPound per i saluti romani - Il Tar del Lazio ha annullato alcuni Daspo a Casapound, tra cui quelli rivolti a Gianluca Iannone e Luca Marsella, sollevando un dibattito sulla legittimità delle misure.

Acca Larenzia, il Tar del Lazio annulla i Daspo a CasaPound per i saluti romani; Saluto fascista per Acca Larentia, il Tar del Lazio annulla i Daspo per esponenti di CasaPound; Acca Larenzia, il Tar del Lazio annulla il Daspo ai militanti di CasaPound per i saluti romani.

Casapound, "Il Tar annulla i Daspo per i saluti romani" Segnala ansa.it: "Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto i ricorsi presentati contro i Daspo fuori contesto inflitti a diversi militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per ...