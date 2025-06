Acca Larentia CasaPound | Tar annulla i Daspo per i saluti romani

Acca Larentia, simbolo di una controversa storia politica, torna sotto i riflettori: CasaPound annulla i Daspo per i saluti romani. La nota del movimento evidenzia l’infondatezza dei provvedimenti, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti della legge. Un capitolo che riaccende le discussioni sulla linea tra tutela dell’ordine pubblico e tutela dei diritti individuali. La questione resta aperta: fino a dove può spingersi la libertà di manifestare le proprie idee?

La nota del movimento di estrema destra: "Dalla motivazione emerge l'infondatezza dei provvedimenti adottati in relazione ai reati che ci vengono contestati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Acca Larentia, CasaPound: "Tar annulla i Daspo per i saluti romani"

