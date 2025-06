Il futuro dell’AC Prato si definisce ora attraverso un innovativo concorso finanziario collettivo, un vero e proprio spartiacque tra passato e presente. Non si conosce ancora l’esito finale, ma è certo che questa vicenda ha raggiunto il suo Conquibusse, portando speranza e nuovi inizi. Ricordando i tempi in cui le grandi industriali chiamavano a raccolta i loro maggiorenti, questa sfida apre un nuovo capitolo di rinascita per la squadra e la comunità.

Non si sa ancora l’esito finale, si sa per certo che la vicenda Ac Prato è arrivata al conquibusse (conquibusse origina dal latino "cum quibus nummis" che tradotto in italiano significa "con quali denari" dove la "e" finale aggiunta alla pratese è detta epitesi come Lorisse per Loris o Ivanne per Ivan), grazie appunto a un concorso finanziario collettivo, come ai tempi belli in cui l’Unione industriali chiamava a rapporto i suoi maggiorenti e nascevano le presidenze prima di Capponcelli e poi i Baldassini con il concorso dei pratesi, arrivando a lambire addirittura la serie A. E’ quella in atto la conclusione incoraggiante di un rapporto intestato a Commini, che in quattro anni ha tentato quant’era nelle sue forze finanziarie e di competenza calcistica, surrogando una Prato che dormiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it