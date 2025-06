AC DC tutte le informazioni sul concerto evento di Imola

A poco più di un mese dall’attesissimo concerto degli AC/DC a Imola, l’entusiasmo tra i fan è alle stelle. L’evento, in programma sabato 20 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, rappresenta una rara opportunità di ascoltare dal vivo la leggendaria band australiana nella stessa location che ha visto trionfare il loro storico ritorno dieci anni fa. Scopri tutte le informazioni pratiche per non perdere questa notte di rock incredibile!

A poco più di un mese dall’unica data italiana degli ACDC, ecco tutte le informazioni logistiche relative al concerto della band a Imola. L’annuncio dell’ unica data italiana degli ACDC, sabato 20 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – a dieci anni dal leggendario concerto nella stessa location – ha mandato i fan internazionali e italiani in fibrillazione. Il concerto di Imola infatti, alla luce della geografia del tour, ragionevolmente vedrà la partecipazione di pubblico da Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Francia e da molti altri paesi europei e non solo. Ecco una prima parte di informazioni relativamente a come sarà strutturata l’area concerto e tutti i dettagli sulla divisione degli spazi e sui prezzi dei biglietti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - AC/DC, tutte le informazioni sul concerto evento di Imola

In questa notizia si parla di: concerto - imola - tutte - informazioni

Concerto degli AC/DC a Imola: la mappa area e biglietti - Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il 20 luglio, Imola ospita l’unica data italiana degli AC/DC, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

? IMOLA TORNA NEGLI ANNI '90! SABATO 31 MAGGIO Imola Green presso Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI '90® LIVE SHOW anni ‘90 più amato d’Italia INGRESSO GRATUITO Inizio show: 2 Vai su Facebook

AC/DC: tutte le informazioni sul concerto di Imola; AC/DC in concerto a Imola domenica 20 luglio 2025, quando saranno in vendita i biglietti: le informazioni; Gli AC/DC in Italia per un'unica data: suoneranno a Imola.

AC/DC Power Up Tour, le info del concerto di Imola Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.