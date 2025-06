Abruzzo locomotiva del Mezzogiorno | Marsilio disegna il futuro tra infrastrutture export e turismo

L’Abruzzo si conferma come una vera e propria locomotiva del Mezzogiorno, pronta a disegnare un futuro ricco di opportunità. Tra infrastrutture all’avanguardia, crescente export e un turismo in espansione, la regione si distingue per crescita economica, innovazione e sostenibilità. Il meeting “Abruzzo: Una regione in movimento” ha evidenziato un panorama promettente, puntando a consolidare il suo ruolo di protagonista nel panorama nazionale e internazionale. Scopri come l’Abruzzo sta plasmando il proprio destino.

Crescita economica, innovazione, sostenibilità e turismo in forte espansione: è l'immagine dell'Abruzzo emersa dal meeting "Abruzzo: Una regione in movimento", promosso oggi a L'Aquila dal Teha Club Ambrosetti. Ospite d'onore dell'iniziativa, ospitata a palazzo Fibbioni, il presidente della.

