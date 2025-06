Abodi | Esonero Spalletti? Perplesso situazione non risolvibile solo con cambio ct

L'esonero di Spalletti ha suscitato grande perplessità, lasciando molti interrogativi sulla reale efficacia delle decisioni prese. La gestione di questa situazione complessa evidenzia come spesso un cambio di allenatore non sia sufficiente a risolvere le criticità di un sistema in crisi. È un momento di riflessione profonda per tutti gli attori coinvolti, perché uscire da questa fase richiede strategie più articolate e condivise.

"La gestione dell'esonero di Spalletti mi ha lasciato perplesso, ma non entro nel merito delle motivazioni tecniche. Probabilmente sono le stesse riflessioni che sono state fatte dopo gli Europei, quindi è stata data fiducia e questo fa parte anche delle opzioni. Credo che un presidente eletto con il 98% dei consensi metta il sistema nel suo complesso di fronte alle responsabilità di capire come uscire fuori da una condizione che non è risolvibile solo con un cambio di allenatore". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha commentato il momento della Nazionale a margine dell'evento 'Quo vadis Roma? Un progetto per un futuro capitale'.

