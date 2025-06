ABBIAMO DECISO DI VARARE IL NUOVO COPRIFUOCO | tutti bloccati in casa dalle 20.00 alle 6.00 del mattino | Sembra di rivivere un incubo

Il nuovo coprifuoco impone nuovamente restrizioni che sembrano riportarci indietro nel tempo, evocando ricordi di un lockdown difficile e incerto. Questa decisione, simile a quella attuata durante la pandemia di Covid-19, rischia di mettere a dura prova la nostra resilienza e il nostro senso di libertà . È un momento di riflessione e di solidarietà : come possiamo affrontare questa sfida e uscire più forti? La risposta dipende da noi.

Situazione difficile per molti cittadini costretti a rivivere quanto successo cinque anni fa nel periodo Covid, o forse peggio. Il periodo del COVID-19 ha segnato un'epoca senza precedenti nella storia moderna, trasformando radicalmente la vita quotidiana in ogni angolo del mondo. A partire dai primi mesi del 2020, quando il virus ha iniziato a diffondersi rapidamente, governi e autorità sanitarie si sono trovati ad affrontare una crisi globale di proporzioni immense. Per raggiungere questo obiettivo, sono state implementate misure restrittive estese e spesso drastiche. Tra queste, la chiusura di scuole e attività commerciali non essenziali, il divieto di assembramenti e le restrizioni ai viaggi sono state le più comuni.