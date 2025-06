a venezia spuntano i no bezos per protestare contro il matrimonio del magnate di amazon

A Venezia, tra il fascino senza tempo e le luci sfavillanti del lusso, si sono scatenati i “No Bezos”. Mentre il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez infiamma i dibattiti, spuntano anche le voci di chi si oppone all’opulenza che travolge la città. Tra yacht da miliardari e blindature, la questione va oltre il gossip: rappresenta un delicato confronto tra tradizione e modernità. Ma cosa c’è dietro questa protesta?

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ha acceso i riflettori, ma anche le polemiche. Lusso sfrenato, yacht miliardari, blindature e sfarzo: tutto questo ha scatenato reazioni contrastanti tra curiosità e indignazione. Se ne parla da giorni, ma a Venezia si sa veramente poco delle nozze annunciate tra il "boss" di Amazon Jeff Bezos e l'ex giornalista Lauren Sanchez, nonostante tutto non mancano i mugugni di chi non vuol vedere la città lagunare sfruttata come palcoscenico di eventi mondani, ulteriore stimolo al turismo che la sta soffocando. Uno striscione con "Bezos" cancellato da una "X" rossa è stato srotolato dal campanile della Basilica di San Giorgio, nell'omonima isola di Venezia.